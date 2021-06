Overwatch får endelig cross-play

Selv om Blizzard skryter av at Overwatch får stadig flere spillere virker det som om spillets generelle popularitet har dalt i det siste. Kanskje er det derfor vi endelig...

Overwatch-laget Paris Eternal har meldt ut at de gjør endringer på laget. Først og fremst har Elliot "ELLIVOTE" Vaneryd tatt farvel med laget, da en håndleddsskade for...

San Francisco Shock har to ganger på rad vunnet Overwatch League, men om de nyter for godt deres kommende sponsorat, kommer det kanskje til å endre seg. Laget har nemlig...

Toronto Defiant, som spiller i Overwatch League, har meddelt at laget er blitt rammet av tre tilfeller av Covid-19. Laget er i kontakt med Toronto Public...

Houston Outlaws signerer Dreamer

den 24 mai 2021 klokken 12 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Under kvalifikasjonsrundene tidligere i mai beviste Houston Outlaws at de har hva som skal til for å være en del av Overwatch League 2021, og de beseiret blant annet San...