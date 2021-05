Overwatch fikk ti millioner nye spillere i 2020 selv om det ikke ble lansert nytt innhold

Du ser på Annonser

Selv om det gjennom årene har blitt lansert ganske mange nye helter og baner til Overwatch, så traff Blizzard på et tidspunkt beslutningen om å bruke flere ressurser på å utvikle Overwatch 2, og derfor kom det ingen nye helter eller baner i 2020.

Men det til tross så vokser spillets popularitet fortsatt, og det strømmet til hele ti millioner nye spillere i løpet av 2020. Som GamingBolt skriver så har Overwatch 2-regissør Aaron Keller slått fast at de nå sitter på rundt 60 millioner spillere.

Dette skjer etter at de nådde 50 millioner i slutten av 2019.

"We have 60 million players that love that side of the game and are attached to [the PvP] side of the game. We know, going forward, we have to make the next best version of a team-based shooter."