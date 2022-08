Overwatch fjerner lootbokser om tre uker

HQ

Blizzard var raskt ute med å avsløre at Overwatch 2 ikke vil ha de kontroversielle lootboksene, noe som også betydde at det første spillet ville fjerne dem den 4. oktober siden en gratis oppdatering vil gjøre Overwatch om til oppfølgeren samme dag. Nå viser det seg at lootboksene faktisk forsvinner før den tid.

For tredje del av Overwatch sin såkalte Anniversary Remix-event har startet, og samtidig som at utviklerne fremhever at dette betyr vi får mulighet til å skaffe oss en rekke skins fra tidligere eventer forteller de at lootbokser man må betale for fjernes fra spillet når eventet avsluttes den 30. august. Deretter blir det bare mulig å få vanlige lootbokser via spillets vanlige fremgangssystem før alle sammen automatisk fjernes og åpnes når Overwatch 2 sin PvP-del lanseres litt over en måned senere.