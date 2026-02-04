Overwatch lanseres på Nintendo Switch 2 i løpet av våren

HQ

Det var en monumental mengde kunngjøringer som en del av Blizzards store Overwatch Spotlight-sending. Enten det var de enorme 10 nye heltene som var planlagt for 2026, hvorav fem lanseres neste uke med årets første sesong, eller kanskje til og med ommerket som slipper "2" som tidligere definerte helteskytterens oppfølger. Men en av de andre kunngjøringene som fanget oppmerksomheten til fansen var at Overwatch snart kommer til Nintendo Switch 2.

Selv om det ikke ble gitt noen nøyaktig tidslinje, vet vi at i den andre sesongen av året, planlagt til våren 2026, vil Overwatch lanseres på Nintendo Switch 2. Dette vil tilsynelatende være en versjon som er noe på nivå med PC-, PS5- og Xbox Series X / S-utgavene av spillet, som under vår nylige tur til Irvine, California for å besøke Blizzard, spurte vi litt om den kommende nye versjonen og om for eksempel det nylig oppdaterte brukergrensesnittet eller UX måtte finjusteres for å passe til den bærbare og håndholdte plattformen.

UI / UX-leder Jay Bacuetes fortalte oss under et intervju: "Egentlig ikke. Vi prøvde å designe for alle plattformer, så når vi setter sammen ting, tror jeg den største utfordringen er ytelsen når det gjelder håndholdte datamaskiner generelt. De er ikke like kraftige som stasjonære PC-er. Så vi må tenke mye på å laste inn tilstander og overganger og slike ting. Det er nok den største forskjellen når det gjelder håndholdte eller konsoller generelt, å være klar over at de ikke er like kraftige som en stasjonær monster-PC."

Bacuetes avslutter med: "Det, og så bare det å kunne identifisere snarveier til ting. Å kunne tilordne ting til ansiktsknappene og kontrollerne og sørge for at spillerne ... at det føles bra for spillerne våre."

Vi spurte også om Overwatch ville støtte berøringsskjerm eller Joy-Con's Mouse Mode, men Blizzard var ikke i stand til å gi oss et svar på dette tidspunktet.

Når det gjelder hva annet Blizzard har planlagt for Overwatch i 2026, sjekk ut den årslange veikartet nedenfor, og ikke glem vår mer detaljert analyse av Overwatchs episke Spotlight.