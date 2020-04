Overwatch lar oss endelig si unnskyld og adjø

Selv om stadig flere får headset og mikrofoner viser suksessen til ping-systemet og lignende at mange stadig foretrekker å bruke tekst eller andre måter å kommunisere på. Derfor er det godt å se at Overwatch vil gi bedre muligheter for dette.

I den nyeste utvikleroppdateringen fra Blizzard kan Jeff Kaplan nemlig fortelle hvilke endringer dagens oppdatering av testserverne har gjort i Overwatch, og en av dem han bruker en del tid på er forbedringer av kommunikasjonshjulet. Det har nå fått en rekke nye alternativer som kan være greie å ha, deriblant muligheten til å telle ned fra tre, be folk trekke seg tilbake og en meget viktig unnskyld.

Samtidig er det mulig å se informasjon om oppdateringer du har lastet ned i selve spillet, Share Codes kan lastes opp på nytt med nye innstillinger, Workshop har gjennomgått en rekke endringer, Echo og Reinhardt er ikke like lete å skyte i hodet lenger og mye mer du kan lese om her eller lære mer om i videoen under.