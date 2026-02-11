Overwatch slo nettopp rekorden for antall samtidige spillere

HQ

Da Overwatch 2 ble utgitt for litt over tre år siden, følte mange at det var litt kjedelig med begrensede nye funksjoner, og de få som eksisterte, fikk betydelig kritikk. Dette har siden ført til en nedgang i antall spillere.

Heldigvis har Blizzard lyttet til tilbakemeldingene og bestemt seg for å ta tak i problemene, og i går slapp de det som kanskje er den største oppdateringen til serien noensinne. Du kan sjekke ut alle de nye funksjonene på denne lenken, men vær forberedt på å kjøpe en ny mus etterpå, da det er en alvorlig risiko for at rullehjulet ditt blir utslitt av den enorme mengden tekst du må bla gjennom.

Og tilsynelatende har budskapet om den enorme oppdateringen blitt hørt. SteamDB bemerker nå at Overwatch 2 har satt en ny Steam-spillerrekord. For fire timer siden (i skrivende stund) var det 165 651 samtidige spillere online, noe som er flere enn det noen gang har vært før - og mer enn dobbelt så mange som ved lanseringen. Om Overwatch 2 vil klare å holde på publikum på lang sikt, gjenstår selvsagt å se, men vi kan i hvert fall si at det har fått en god start.