Overwatch Summer Games 2021 starter med nydelige skins

Noen av dere har nok gått lei av at jeg skriver dette nesten hver gang Overwatch har spesielle eventer, men det får være maken til hvor kreative og talentfulle utviklerne av spillet kan være når det gjelder skins.

Nå har årets Summer Games startet i Overwatch, noe som ikke bare betyr at Lucioball og Lucioball Remix er tilbake. Det betyr også at nye skins kan skaffes, og denne gangen er det Symmetra, Ashe og Sigma som byr på noen snasne legendariske skins. Samtidig kan du få noen episke skins til Hanzo, Pharah og Winston ved å spille kamper hver uke. Da blir bare en dommer-Orisa og iskremglad Mei toppen av kransekaken. Du kan se alle sammen i traileren og bildene under.