Overwatch topper seg selv med fantastiske Lunar New Year-skins

Du ser på Annonser

Atter en gang er det tid for å feire det kinesiske nyåret i Overwatch, og som vanlig gjør Blizzard skam på mine tanker om at de aldri vil kunne overgå skins vi fikk året før.

For nå som Year of the Ox har startet i Overwatch vet vi også hvordan de åtte nye skinsene ser ut, og personlig får jeg nesten lyst til å laste ned spillet igjen når jeg ser det nye til Ashe og Bastion. Samtidig venter det en ny modus enkelt nok kalt Bounty Hunter. Her blir den første personen som dreper noen målet til de andre, og når noen så dreper vedkommende overtar den personen plassen. Dermed er poenget altså å bli målet flest ganger.

Her har du de nye skinsene. Frister noen av dem?