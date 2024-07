Overwatch-utviklere er enige med spillerne: "Tanks føles ikke bra akkurat nå"

HQ

Siden Overwatch 2 ble utgitt for nesten to år siden har tankrollen slitt med å finne sin plass på slagmarken. Fra å bli redusert fra to per lag til bare en i oppfølgeren, har det til tider vært vanskelig for Blizzard å finne en jevn balanse. I det siste har spillerbasen vært ekstra høylytt i å klage på at rollen har blitt svekket altfor mye, og i en ny "Director's Take" tar Overwatch 2 -utviklerne opp problemet. Ikke overraskende er de enige med spillerne.

Blizzard:

[problemet nå er] at de fleste av dem bare ikke føles så 'tanky' som de burde. Mange ganger må begge støtteheltene fokusere utelukkende på tanken bare for å holde dem i live. I dette scenariet kan både tanken og støttene føle at de har begrensede muligheter i spillet sitt, ettersom de i hovedsak er bundet til hverandre.

Hvordan skal utviklerne fange opp og takle problemet? De har funnet opp et konsept de kaller "tankiness", et mål på hvor mye en tank "føles" som en tank.

Vi har kommet opp med en ny metrikk siden sesong 9 som vi rett og slett kaller "tankiness". Det er omtrent antall dødsfall en helt opplever sammenlignet med hvor mange dødsfall han eller hun burde oppleve. Det er mye statistikk som ligger til grunn for å bestemme hva et forventet dødsfall er, og jeg kan ikke gå inn på det detaljnivået her. Poenget er at din erfaring og våre data stemmer overens.

Her er hva de sier om å jobbe mot økt tankiness, i praktiske termer :

[det] vi for øyeblikket diskuterer er om veien videre herfra skal være sentrert rundt brede, systemiske endringer eller endringer per helt. Vi diskuterer begrensede versjoner av førstnevnte, for eksempel ser vi på reduserte versjoner av den passive skaderollen. Vi vil imidlertid gjerne gjøre mer av det siste. Individuelle forsterkninger eller svekkelser av helter kan ha en dramatisk innvirkning på effektiviteten deres sammenlignet med en bred endring som retter seg mot alle helter eller en rolle. I tillegg forsterker det forskjellene mellom helter ytterligere. For eksempel er en av grunnene til at Reinhardt burde føle seg tanky gjennom skjoldet sitt.

