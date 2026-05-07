Overwatch VM 2026: Sør-Korea avslører sitt lag med syv spillere
Er dette favoritten til å gå hele veien?
Selv om få vil hevde at Sør-Korea er hjemsted for mange av de beste konkurransespillerne på Overwatch, har nasjonen ikke hatt det beste lykken i Overwatch World Cup i det siste. Landet vant turneringene i 2016, 2017 og 2018, men har ikke klart å gå hele veien siden, og kom senest på fjerdeplass i 2023-turneringen. Så vil 2026-arrangementet være det som får ting tilbake på sporet?
De regionale kvalifiseringskampene begynner snart rundt om i verden, og nå har Team Sør-Korea avslørt sin fullstendige liste med syv spillere til OWWC 2026, med en rekke store og talentfulle individer som har gjort kuttet. Med laget som skal vises i Asia-kvalifiseringen når den begynner i slutten av mai, og tilbyr fire plasser i de internasjonale Main Event-kvalifiseringene som følger, kan du se Sør-Koreas lag nedenfor.
- Tank: "JunBin" og "Max"
- DPS: "HeeSang", "SeonJun" og "Stalk3r"
- Support: "Chorong" og "Simple"
Tror du dette laget kan stå distansen og ta tilbake verdenscuptittelen Overwatch?