Overwatch VM 2026: Sør-Korea avslører sitt lag med syv spillere

HQ

Selv om få vil hevde at Sør-Korea er hjemsted for mange av de beste konkurransespillerne på Overwatch, har nasjonen ikke hatt det beste lykken i Overwatch World Cup i det siste. Landet vant turneringene i 2016, 2017 og 2018, men har ikke klart å gå hele veien siden, og kom senest på fjerdeplass i 2023-turneringen. Så vil 2026-arrangementet være det som får ting tilbake på sporet?

De regionale kvalifiseringskampene begynner snart rundt om i verden, og nå har Team Sør-Korea avslørt sin fullstendige liste med syv spillere til OWWC 2026, med en rekke store og talentfulle individer som har gjort kuttet. Med laget som skal vises i Asia-kvalifiseringen når den begynner i slutten av mai, og tilbyr fire plasser i de internasjonale Main Event-kvalifiseringene som følger, kan du se Sør-Koreas lag nedenfor.



Tank: "JunBin" og "Max"

"JunBin" og "Max"

DPS: "HeeSang", "SeonJun" og "Stalk3r"

"HeeSang", "SeonJun" og "Stalk3r"

Support: "Chorong" og "Simple"



Tror du dette laget kan stå distansen og ta tilbake verdenscuptittelen Overwatch?