Overwatch VM 2026: Team GB offentliggjør troppen
Troppen på syv spillere er offisielt valgt ut.
Med Overwatch World Cup i gang før den endelige finalen på scenen på BlizzCon i september, ettersom det er flere kvalifiseringsarrangementer som finner sted gjennom hele sommeren, ser vi nå noen av de mer utbredte nasjonene som bekrefter listene de har tenkt å stille til årets forhandlinger.
Dette inkluderer Team Great Britain, som nå har avslørt sin syv-personers liste som vil se etter å gå videre gjennom EMEA-kvalifiseringen i slutten av mai, og jakte på en av de seks plassene på OWWC Main Event globale kvalifiseringskamper som vil følge.
Når dette er sagt, kan Team GB-listen, også kjent som 7 Lions, for OWWC 2026 sees nedenfor.
- Tank: "Tred" og "Smex"
- DPS: "Kai" og "WMaimone"
- Support: "Crispy", "FunnyAstro" og "Kiwii"