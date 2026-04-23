Overwatch World Cup 2026: Alle de kvalifiserte lagene fra Conference Cups

De tre arrangementene, spredt over EMEA, Amerika og Asia, er avsluttet.

Overwatch World Cup tar full form igjen i september som en del av BlizzCon, men i månedene frem til den enorme konferansen arrangeres det en rekke kvalifiseringskamper og turneringer for å finne frem til de mange, mange nasjonene og for å avgjøre hvilke land som skal kvalifisere seg til hovedkonkurransen.

For dette formål ble Conference Cups nylig avsluttet, med disse arrangementene som bestemte de endelige nasjonene som vil vises i de respektive regionale online-kvalifiseringskampene, hvor de langt færre hovedarrangementene vil bli tilbudt.

Med en samling lag som nå er sikret for online-kvalifiseringene, er du kanskje interessert i å vite den komplette listen over land som fremdeles er aktive og jakter på en hovedarrangementsplass i 2026 OWWC? I så fall kan du se all informasjon nedenfor.

EMEA:


  • Finland

  • Spania

  • STORBRITANNIA

  • Frankrike

  • Norge

  • Danmark

  • Sverige

  • Tyskland

  • Polen

  • Irland

  • Østerrike

  • Portugal

Amerika


  • USA

  • Canada

  • Colombia

  • Mexico

  • Brasil

  • Chile

  • Puerto Rico

  • Argentina

Asia


  • Sør-Korea

  • Japan

  • Australia

  • Thailand

  • Hong Kong

  • Filippinene

  • India

  • Pakistan

Hver av kvalifiseringskampene vil finne sted i løpet av en måned, mellom 29. mai og 7. juni, avhengig av region. De beste lagene fra hver region går videre til gruppespillet i hovedturneringen, der de får selskap av både Kina og Saudi-Arabia, to lag som har sikret seg direkte invitasjon til denne fasen av turneringen etter å ha nådd finalen i forrige OWWC i 2023.

0
Overwatch (Switch)Score

Overwatch (Switch)
ANMELDELSE. Skrevet av John-Edvard Genius

Blizzard har hørt på fansen og har nå lansert Overwatch på Nintendo Switch. John-Edvard har testet det.



Loading next content