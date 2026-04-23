Overwatch World Cup 2026: Alle de kvalifiserte lagene fra Conference Cups
De tre arrangementene, spredt over EMEA, Amerika og Asia, er avsluttet.
Overwatch World Cup tar full form igjen i september som en del av BlizzCon, men i månedene frem til den enorme konferansen arrangeres det en rekke kvalifiseringskamper og turneringer for å finne frem til de mange, mange nasjonene og for å avgjøre hvilke land som skal kvalifisere seg til hovedkonkurransen.
For dette formål ble Conference Cups nylig avsluttet, med disse arrangementene som bestemte de endelige nasjonene som vil vises i de respektive regionale online-kvalifiseringskampene, hvor de langt færre hovedarrangementene vil bli tilbudt.
Med en samling lag som nå er sikret for online-kvalifiseringene, er du kanskje interessert i å vite den komplette listen over land som fremdeles er aktive og jakter på en hovedarrangementsplass i 2026 OWWC? I så fall kan du se all informasjon nedenfor.
EMEA:
- Finland
- Spania
- STORBRITANNIA
- Frankrike
- Norge
- Danmark
- Sverige
- Tyskland
- Polen
- Irland
- Østerrike
- Portugal
Amerika
- USA
- Canada
- Colombia
- Mexico
- Brasil
- Chile
- Puerto Rico
- Argentina
Asia
- Sør-Korea
- Japan
- Australia
- Thailand
- Hong Kong
- Filippinene
- India
- Pakistan
Hver av kvalifiseringskampene vil finne sted i løpet av en måned, mellom 29. mai og 7. juni, avhengig av region. De beste lagene fra hver region går videre til gruppespillet i hovedturneringen, der de får selskap av både Kina og Saudi-Arabia, to lag som har sikret seg direkte invitasjon til denne fasen av turneringen etter å ha nådd finalen i forrige OWWC i 2023.