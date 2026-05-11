Overwatchs 10-årsjubileumsevent starter i morgen, her er hva det vil tilby
For å markere et tiår med Blizzards skytespill kan vi forvente mange godbiter.
Om noen uker vil Overwatch offisielt feire tiårsjubileum, ettersom Blizzards skytespill debuterte på markedet tilbake 24. mai 2016. Hvor har årene gått, ikke sant? Med denne enorme milepælen i tankene har utvikleren avslørt hva det årlige jubileumsarrangementet vil tilby i år, med den forståelse at dette vil være det mest feirende til dags dato.
Satt til å løpe mellom 12. mai og 1. juni, med jubileumsfeiringen som starter med den ukentlige tilbakestillingen på tirsdag kveld, vil årets begivenhet ha mye i vente for fans å tjene. Alle de 21 lanseringsheltene vil få nye skins for å markere anledningen, det vil være 33 2D-kosmetikk laget av utviklerteamet og fellesskapet, fem nye våpensjarm, 15 jubileumsbyttebokser å få tak i, pluss legendariske byttebokser hver uke hvis samfunnet som helhet fullfører utfordringer. Dette kommer i tillegg til eksklusive jubileumsspillertitler.
For de som er mindre kjent med lanseringsversjonen av Overwatch, de 21 heltene som vil få skinn i tråd med denne hendelsen er:
- D.Va
- Reinhardt
- Roadhog
- Winston
- Zarya
- Genji
- Cassidy (tidligere kjent som McCree)
- Pharah
- Reaper
- Soldier 76
- Tracer
- Bastion
- Hazo
- Junkrat
- Mei
- Torbjørn
- Widowmaker
- Lucio
- Mercy
- Symmetra
- Zenyatta
