Overwatchs 10-årsjubileumsevent starter i morgen, her er hva det vil tilby

Om noen uker vil Overwatch offisielt feire tiårsjubileum, ettersom Blizzards skytespill debuterte på markedet tilbake 24. mai 2016. Hvor har årene gått, ikke sant? Med denne enorme milepælen i tankene har utvikleren avslørt hva det årlige jubileumsarrangementet vil tilby i år, med den forståelse at dette vil være det mest feirende til dags dato.

Satt til å løpe mellom 12. mai og 1. juni, med jubileumsfeiringen som starter med den ukentlige tilbakestillingen på tirsdag kveld, vil årets begivenhet ha mye i vente for fans å tjene. Alle de 21 lanseringsheltene vil få nye skins for å markere anledningen, det vil være 33 2D-kosmetikk laget av utviklerteamet og fellesskapet, fem nye våpensjarm, 15 jubileumsbyttebokser å få tak i, pluss legendariske byttebokser hver uke hvis samfunnet som helhet fullfører utfordringer. Dette kommer i tillegg til eksklusive jubileumsspillertitler.

For de som er mindre kjent med lanseringsversjonen av Overwatch, de 21 heltene som vil få skinn i tråd med denne hendelsen er:



D.Va



Reinhardt



Roadhog



Winston



Zarya



Genji



Cassidy (tidligere kjent som McCree)



Pharah



Reaper



Soldier 76



Tracer



Bastion



Hazo



Junkrat



Mei



Torbjørn



Widowmaker



Lucio



Mercy



Symmetra



Zenyatta



