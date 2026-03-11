Overwatchs midtsesongoppdatering nerfer Vendetta, Illari og Jetpack Cat

HQ

Vi ble lovet endringer i tråd med midtsesongoppdateringen for Overwatchs første 2026-sesong, og Blizzard har levert akkurat dette. Det skal imidlertid sies at endringene som blir gjort er ganske begrensede sammenlignet med tidligere oppdateringer, med begrunnelsen at nylige endringer har betydd at store og feiende justeringer ikke er nødvendige akkurat nå.

Likevel, hvis dine uformelle og rangerte spill har blitt plaget av Vendetta, Illari, D.Va og Jetpack Cat, vil du være glad for å vite at alle fire karakterene har blitt nerfet, mens noen av de mer ubrukelige heltene, som Hazard, Rammatra, Roadhog, og noen av de svakere utførte nye tilleggene som Anran, Emre og Mizuki, alle blir buffet.

De nøyaktige helteendringene kan sees nedenfor.

D.Va



Boosters - Nedkjøling økt fra 3,5 til 4 sekunder.



Fare



Underrolle flyttet fra Stalwart til Initiator.



Rammatra



Void Barrier - (5v5) Nedkjøling redusert fra 13 til 12 sekunder.



Tilintetgjørelse - Skade per sekund økt fra 30 til 35.



Roadhog



Skade per pellet økt fra 6,5 til 7.



Anran



Inferno Rush - Klatrer nå automatisk over små avsatser.



Inferno Rush - Hopphøyden mens den er aktiv, økt med 20 %.



Emre



Endrede livstegn - Tid før utløsning redusert fra 4,5 til 4 sekunder.



Vendetta



Raging Storm - Flyttet fra Major til Minor Perk.



Raging Storm - Skade per spinn redusert fra 35 til 30.



Siphoning Strike - Flyttet fra Minor til Major Perk.



Siphoning Strike - Overhead lifesteal økte fra 30% til 40%.



Illari



Sommersolverv - Mindre fordel - Angrepshastigheten reduseres fra 30 % til 20 %.



Solbrenthet - Major Perk - Skade redusert fra 70 til 50.



Solar Rifle - Sekundær ild Maksimal ressurs redusert fra 3,5 til 3 sekunder.



Jetpack-katt



Territorial - Major Perk - Fjernet



Claws Out - Flyttet fra Minor til Major Perk.



Claws Out - nedkjøling redusert fra 8 til 6 sekunder.



Ulterior Motiv - Mindre fordel -Ny



Ulterior Motive - 15 % av Biotic Pawjectiles healing konverteres til drivstoff.



Mizuki



Remedy Aura - Radius økt fra 10 til 12 meter.



Remedy Aura - Tid før degenerasjon redusert fra 2 til 1,75 sekunder.



I tillegg til dette har det blitt gjort noen endringer i de forskjellige helteunderklassene, som du kan se nedenfor.

Medic-underrolle



Økt selvhelbredelse fra 25 % til 40 %.



Bruiser-underrolle



Utløses nå under 50 % helse.



Initiator-underrolle



Utløses ikke lenger ved full helse.



Healing redusert fra 75 til 60.



Til slutt ser Stadium en oppdatering av mange av sine generelle mods for å gjøre dem lettere å finne og sette sammen, alt mens mange feil blir knust i spillet over hele linja. Se disse nedenfor.

Feilrettinger

Generelt



Løste et lydproblem der Mizukis Ultimate-lyd lignet på lyden fra lagkameraten som ble eliminert.



Løste et problem som gjorde at Mizuki feilaktig kunne lade opp Remedy Aura før runden startet.



Løste et problem der Mizukis Paper Doll-totem dukket opp i utilsiktede områder av kartet før den landet på riktig sted.



Løste et problem som forhindret at våpenvarianter ble brukt på Junos Pulsar-torpedoer.



Løste et problem der Wrecking Balls Multi-Ball-fordel ikke ga ekstra miner hvis de ikke ble brukt i løpet av den første ultimate.



Løste et problem som feilaktig tillot Pharah å bevege seg under Barrage mens hun var bundet av Mizukis kjede.



Løste et problem som feilaktig tillot Anrans Dancing Blaze-evne å rense Junker Queen's ultimate effekt.



Stadion