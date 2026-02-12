OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp sparkes i gang i morgen: Her er kampoppsettet for åpningsdagen
12 lag har reist til Sør-Korea for å konkurrere i turneringen.
I morgen markerer begynnelsen av 2026 Overwatch Champions Series-sesongen, kanskje den første sesongen på noen år som vil trekke et ganske stort publikum takket være den nylige gjenoppblomstringen av Overwatch.
Sesongen begynner med Pre-Season Bootcamp, en internasjonal begivenhet som bringer 12 av de beste lagene fra hele verden sammen til Seoul, Sør-Korea, for å konkurrere i en enkelt elimineringsturnering som mest fungerer som en primer for hva som kommer.
Den første runden (i praksis åttendedelsfinalene) spilles i morgen, 13. februar, og du er kanskje interessert i kampoppsettet og hvordan gruppespillet er satt opp. I så fall, se denne informasjonen nedenfor.
Runde 1 (13. februar):
- Forkledd mot Team Peps kl. 6:00 GMT/7:00 CET
- Varrel vs. Team Falcons kl. 7:30 GMT/8:30 CET
- Dallas Fuel vs. T1 kl. 9:00 GMT / 10:00 CET
- Virtus.pro vs. All Gamers kl. 10:30 GMT/11:30 CET
Kvartfinaler (14. februar):
- Crazy Raccoon vs. vinneren av Disguised/Peps kl. 18:00 GMT/7:00 CET
- Weibo Gaming mot vinneren av Varrel/Falcons kl. 7:30 GMT/8:30 CET
- Twisted Minds vs. vinneren av Fuel/T1 kl. 9:00 GMT/10:00 CET
- Team Liquid vs. vinneren av V.P/All Gamers kl. 10:30 GMT/11:30 CET
Semifinalene og den store finalen spilles 15. februar, og de kvalifiserte lagene er de som overlever de respektive kvartfinalene.
Hvem tror du vil gå hele veien og vinne Bootcamp?