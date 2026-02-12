Gamereactor

esports
Overwatch 2

OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp sparkes i gang i morgen: Her er kampoppsettet for åpningsdagen

12 lag har reist til Sør-Korea for å konkurrere i turneringen.

HQ

I morgen markerer begynnelsen av 2026 Overwatch Champions Series-sesongen, kanskje den første sesongen på noen år som vil trekke et ganske stort publikum takket være den nylige gjenoppblomstringen av Overwatch.

Sesongen begynner med Pre-Season Bootcamp, en internasjonal begivenhet som bringer 12 av de beste lagene fra hele verden sammen til Seoul, Sør-Korea, for å konkurrere i en enkelt elimineringsturnering som mest fungerer som en primer for hva som kommer.

Den første runden (i praksis åttendedelsfinalene) spilles i morgen, 13. februar, og du er kanskje interessert i kampoppsettet og hvordan gruppespillet er satt opp. I så fall, se denne informasjonen nedenfor.

Runde 1 (13. februar):


  • Forkledd mot Team Peps kl. 6:00 GMT/7:00 CET

  • Varrel vs. Team Falcons kl. 7:30 GMT/8:30 CET

  • Dallas Fuel vs. T1 kl. 9:00 GMT / 10:00 CET

  • Virtus.pro vs. All Gamers kl. 10:30 GMT/11:30 CET

Kvartfinaler (14. februar):


  • Crazy Raccoon vs. vinneren av Disguised/Peps kl. 18:00 GMT/7:00 CET

  • Weibo Gaming mot vinneren av Varrel/Falcons kl. 7:30 GMT/8:30 CET

  • Twisted Minds vs. vinneren av Fuel/T1 kl. 9:00 GMT/10:00 CET

  • Team Liquid vs. vinneren av V.P/All Gamers kl. 10:30 GMT/11:30 CET

Semifinalene og den store finalen spilles 15. februar, og de kvalifiserte lagene er de som overlever de respektive kvartfinalene.

Hvem tror du vil gå hele veien og vinne Bootcamp?

Overwatch 2

