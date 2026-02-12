OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp sparkes i gang i morgen: Her er kampoppsettet for åpningsdagen

HQ

I morgen markerer begynnelsen av 2026 Overwatch Champions Series-sesongen, kanskje den første sesongen på noen år som vil trekke et ganske stort publikum takket være den nylige gjenoppblomstringen av Overwatch.

Sesongen begynner med Pre-Season Bootcamp, en internasjonal begivenhet som bringer 12 av de beste lagene fra hele verden sammen til Seoul, Sør-Korea, for å konkurrere i en enkelt elimineringsturnering som mest fungerer som en primer for hva som kommer.

Den første runden (i praksis åttendedelsfinalene) spilles i morgen, 13. februar, og du er kanskje interessert i kampoppsettet og hvordan gruppespillet er satt opp. I så fall, se denne informasjonen nedenfor.

Runde 1 (13. februar):



Forkledd mot Team Peps kl. 6:00 GMT/7:00 CET



Varrel vs. Team Falcons kl. 7:30 GMT/8:30 CET



Dallas Fuel vs. T1 kl. 9:00 GMT / 10:00 CET



Virtus.pro vs. All Gamers kl. 10:30 GMT/11:30 CET



Kvartfinaler (14. februar):



Crazy Raccoon vs. vinneren av Disguised/Peps kl. 18:00 GMT/7:00 CET



Weibo Gaming mot vinneren av Varrel/Falcons kl. 7:30 GMT/8:30 CET



Twisted Minds vs. vinneren av Fuel/T1 kl. 9:00 GMT/10:00 CET



Team Liquid vs. vinneren av V.P/All Gamers kl. 10:30 GMT/11:30 CET



Semifinalene og den store finalen spilles 15. februar, og de kvalifiserte lagene er de som overlever de respektive kvartfinalene.

Hvem tror du vil gå hele veien og vinne Bootcamp?