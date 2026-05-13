OWCS Champions Clash 2026: Hele braketten er satt etter at de asiatiske lagene ble bekreftet

Fase 1 av Overwatch Champions Series i den asiatiske divisjonen er offisielt avsluttet. Etter noen hektiske uker vet vi nå vinnerne av konkurransefasen og likeledes hvilke to lag som vil representere regionen i den internasjonale turneringen Champions Clash når den skjer neste helg mellom 22. og 24. mai.

Zeta Division endte opp med å gå til topps i regionen, mens Crazy Raccoon fulgte etter og endte på andreplass. Når dette er sagt, er braketten for OWCS Champions Clash blitt låst fast, og du kan se åpningskampene for Upper Bracket Quarterfinals nedenfor.

Champions Clash Upper Bracket Quarterfinals:



Twisted Minds vs. All Gamers



Dallas Fuel vs. Crazy Raccoon



Weibo Gaming vs. Virtus.pro



Zeta Division vs. Spacestation



Det er verdt å huske at Champions Clash bruker et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at lag kan tape en kamp og forbli i live. Et andre tap vil føre til at de blir eliminert fra arrangementet for godt. Den endelige vinneren av Champions Clash vil også sikre seg en plass i Midseason Championship i slutten av juli / begynnelsen av august som en del av Esports World Cup, uavhengig av hvor de ender i sine respektive regionale Stage 2-turneringer.