OWCS verdensfinale 2025: Første elimineringsrunde er satt, her er hvem som er i fare

HQ

De første par dagene av Overwatch Champions Series World Finals 2025 er i bøkene, og med tre dager igjen å gå, begynner prosessen med å slå lag ut av turneringen i dag.

Om et par timer starter de første eliminasjonskampene, noe som betyr at ved dagens slutt vil seks lag ha blitt slått ut, mens ytterligere to går videre og forblir i live i ytterligere en dag.

Utslagskampene er seedet og planlagt som følger :



Team Liquid vs. Team Peps



T1 vs. Geekay Esports



Weibo Gaming vs. Team CC



Spacestation vs. Varrel



Med taperne av disse kampene først på vei hjem med en gang, vil seierherrene gå videre og ta hverandre på ettermiddagen, til bare to av disse åtte lagene gjenstår. Disse overlevende vil møte utfordringen med å ta på seg taperne av semifinalene i øvre brakett, med disse kampene som skal skje i morgen, noe som betyr at vi ikke vet hvem som har sikret seg en øvre brakettfinaleplass før i helgen.

Semifinalene i øvre brakett er seedet som sådan :



Crazy Raccoon vs. Al Qadsiah



Twisted Minds mot Team Falcons



Med følgende oppsett, hvem ser du nå på som favoritt til å vinne World Finals?