OWCS verdensfinale 2025: T1, Spacestation, Al Qadsiah og Team Falcons begynner turneringskampanjen med seire

Den første dagen av Overwatch Champions Series World Finals 2025 er i bøkene. Turneringen som arrangeres i Sverige frem til slutten av denne uken har allerede inneholdt fire kamper, der fire lag begynte kampanjen med seire og fire møtte tap som ser dem på randen av eliminering.

Totalt er den første runden i den øvre braketten fullført, og de fire kampene så Spacestation beseire Team Peps, Al Qadsiah overvinne Geekay Esports, Team CC snuble for T1, og Team Falcons dominere Varrel.

Disse resultatene betyr at kvartfinalene i øvre brakett nå er låst, noe som betyr at vi kan forvente å se Crazy Raccoon vs. Spacestation, Weibo Gaming vs. Al Qadsiah, Twisted Minds vs. T1, og Team Liquid vs. Team Falcons alle senere i dag.

Når det gjelder eliminasjonsbraketten, Team Peps, Geekay Esports, Team CC, og Varrel alle venter på taperne av kampene ovenfor, hvor de deretter vil konkurrere om å unngå eliminering fra turneringen, ettersom dobbelt eliminasjonsformat betyr to tap og du er ute.