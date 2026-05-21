Owlcat Games bekrefter Warhammer 40,000: Dark Heresy lukket beta og Rogue Trader DLC-utgivelsesdato

HQ

På dagens Warhammer Skulls showcase fikk vi en ny oppdatering på Warhammer 40,000: Dark Heresy, og bekreftelsen på utgivelsesdatoen for den tredje DLC for Warhammer 40,000: Rogue Trader. Begge deler kommer fra Owlcat Games, eksperter på RPG-håndverk som fortsatt er ivrige som alltid etter å jobbe med den dystre, fjerne fremtiden.

Det neste fulle CRPG som kommer fra Owlcat satt i Games Workshops viltvoksende sci-fi-innstilling er Warhammer 40,000: Dark Heresy, et mørkere spill enn Rogue Trader (som navnet antyder), som setter oss inn i rollen som en inkvisitor. Spillet har fremdeles ikke en utgivelsesdato, og det fikk heller ikke en på Skulls, men vi hørte om en ny lukket beta som ble lansert for eiere av Founder's Packs. Den lukkede betaen tar spillere til Scintilla's Spires, hvor de vil blande seg med Imperiets elite, møte nye følgesvenner og grave seg gjennom rundt syv timers spilling. Denne lukkede betaversjonen vil forbli åpen frem til spillets endelige utgivelse, når den kommer.

Dessuten, mens vi snakker Owlcat, kan vi ikke gå glipp av The Infinite Museion, den tredje DLC for Warhammer 40,000: Rogue Trader, som slippes 11. juni. Hvis du leter etter en grunn til å spille Rogue Trader på nytt, gir denne DLC-en deg en ny kampanje integrert med hovedhistorien, der den eponymiske Rogue Trader må håndtere Necron Trazyn the Infinite, samt en mystisk ny følgesvenn i Eogunn Februs og hans servoskalle Nuncius. Sjekk ut trailerne for begge nedenfor :

HQ