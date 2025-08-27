Owlcat Games gir oss en oversikt over Warhammer 40,000: Dark Heresy i ny trailer

HQ

Owlcat Games har mye på tallerkenen akkurat nå, men det virker ivrig etter å vise mer av de mange prosjektene de jobber med. Vi fikk noen flere detaljer om The Expanse: Osiris Reborn rundt Gamescom, og nå har vi fått en ny titt på Warhammer 40,000: Dark Heresy.

I en ny trailer lagt ut av Owlcat får vi noen viktige detaljer for fans som lurer på hvordan Warhammer 40,000: Dark Heresy skiller seg fra Warhammer 40,000: Rogue Trader. Begge er CRPG-er som foregår i Warhammer 40,000-universet, med lignende grafikk og gruppebasert gameplay.

Men i Rogue Trader hadde du ressurser. Du var en person med midler, mens du er en akolytt i Dark Heresy, ute av stand til å tilkalle hærer og rikdom til din hjelp. Du har fortsatt en gruppe og litt hjelp fra inkvisisjonen, men i det store og hele løser du den detektivaktige historien på egen hånd.

Vi fikk ikke en utgivelsesdato avslørt som en del av traileren, men med tanke på at forhåndsbestillinger allerede er åpne og at Collector's Editions er tilgjengelige, kan vi ikke forestille oss at Dark Heresy er mange år unna.

Warhammer 40,000: Dark Heresy Dark Hersey er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.