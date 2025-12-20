Øyeblikket Jake Paul blir slått ned for første gang i karrieren av Anthony Joshua

HQ

Resultatet av kampen Jake Paul vs. Anthony Joshua ble som forventet: Joshua beseiret Paul på KO. Det tok lengre tid enn forventet: Paul ble slått ut i sjette runde (av de planlagte åtte), mens mange (i det minste kommentatorene på Netflix-arrangementet i Miami) spådde at Paul ville holde ut to eller ikke mer enn tre runder, på grunn av den markante vektforskjellen (Anthony Joshua er tidligere tungvektsmester, mens Paul stort sett har kjempet i cruiservekt).

De første rundene var faktisk ganske begivenhetsløse: Joshua forfulgte Paul, men nektet å komme for nær, og ventet i stedet på at Paul skulle komme etter ham og åpne noen rom. Noen mente at Joshua "lekte med maten", men dette betydde at det i de to første rundene faktisk var Paul som fikk inn flest slag.

Men det var tydelig at Paul ikke kom til å klare å holde ut særlig mye lenger, og ble slått ned av Joshua flere ganger, mens han kastet seg i bakken i noen desperate forsøk på å bremse kampen og vinne litt tid, noe som førte til en del buing og plystring fra publikum.

Det uunngåelige skjedde til slutt: Dette er øyeblikket der Anthony Joshua, halvannet år etter å ha tapt mot Daniel Dubois på KO (juni 2024), og nesten to år etter sin siste seier (en KO i andre runde mot Francis Ngannou i mars 2024), slo ned Paul, og ga den tidligere YouTube-mannen sitt første tap på stopp.

Så du kampen mellom Jake Paul og Anthony Joshua? Hva synes du om den?