Ozzy Osbourne dør 76 år gammel: RIP Prince of Darkness

Det kom som en overraskelse på mange, men Ozzy Osbourne, frontmannen i metalbandet Black Sabbath og sangeren kjent som The Prince of Darkness, har dessverre gått bort. I en alder av 76 år gikk Osbourne bort om morgenen 22. juli, og informasjonen ble bekreftet av familien i et innlegg på sosiale medier.

"Det er med mer tristhet enn ord kan formidle at vi må rapportere at vår elskede Ozzy Osbourne har gått bort i morges. Han var sammen med sin familie og omgitt av kjærlighet.

"Vi ber alle om å respektere familiens privatliv i denne tiden."

Osbourne er kjent for sin lange musikkarriere som startet tidlig på 1970-tallet, og har hatt stor innflytelse på rock- og metallsjangeren og inspirert mange i ettertid. Hans innflytelse ble nylig demonstrert i sin helhet på avskjedskonserten som ble arrangert på Villa Park, der musikklegender fra fortid og nåtid kom sammen til et stort veldedighetsarrangement der millioner ble samlet inn til de som trenger det.

RIP Ozzy, du vil bli savnet.