På en eller annen måte har Automatons kommet tilbake til Helldivers II

Nylig så det ut til at Joel endelig hadde gitt oss en skikkelig seier i Helldivers II, da vi ble fortalt av Superjordens herlige ledere at Automaton-trusselen var utryddet en gang for alle.

Men vi visste alle at dette var for godt til å være sant, og nå er robotene tilbake for fullt. "Som vi hele tiden har mistenkt, var den forrige robotstyrken bare en fortropp," står det i et innlegg på Helldivers II's X/Twitter-side. "En massiv flåte har nå innledet et angrep på Cyberstan og de omkringliggende planetene. Helldivers, hold tilbake denne uprovoserte invasjonen. Kampen fortsetter!"

For å hjelpe deg videre i kampen lanserer Helldivers II en ny premium Warbond den 11. april, så hvis du vil gjøre deg fortjent til medaljene dine, kadett, må du slutte å drepe insekter et øyeblikk. Eller ikke, Super Earth trenger deg uansett.