Super Earth seirer i Helldivers II: Automatons er utryddet

Seier, Helldivers.

Med de siste posisjonene på planeten Durgen inntatt er automatontrusselen utryddet fra galaksen ... i hvert fall til Joel våkner. Fjerningen av robotfraksjonen fra spillet er et bevis på at spillfellesskapet, som Arrowhead er i konstant kommunikasjon med, er sterkt og sunt. Denne uken lanseres det andre premium warbondet, Democratic Detonation, som bringer nytt utstyr og nye våpen til spillet, og fra nå av er alle spillere på vei til Terminid-fronten for å oppfylle den nye Supreme Order.

Men... Selv om det ikke er noen roboter på galaksens venstre front akkurat nå, betyr ikke det at det ikke går rykter om en ny trussel som truer Super Earth. Illuminati har ennå ikke dukket opp i spillet (men vi vet at de er der ute), og mange tror at den tredje fraksjonen snart vil ankomme galaksen for å true det styrte demokratiet.