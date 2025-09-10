Pacific Drive vokser med ny spøkelsesutvidelse senere i år

HQ

Utvikleren Ironwood Studios har kunngjort at det drivende overlevelsesspillet, Pacific Drive, vil vokse og utvides ganske snart. Fra og med senere i år kan vi forvente at Whispers in the Woods -utvidelsen gjør sin ankomst, og når den gjør det, får vi enda en grunn til å gå tilbake til Olympic Zone.

Når det gjelder hva denne utvidelsen vil legge til, blir vi fortalt at den vil se fremveksten av en gruppe Anomaly-baserte fanatikere, som bor i skogen og markerer territoriet sitt med særegne symboler og avbildninger. Ideen vil være å lære mer om denne gruppen ved å samhandle med alterene deres for å få tilgang til nye gjenstander for å legge til stasjonsvognen din og forbedre hvordan den kan erobre det farlige miljøet.

Å få tilgang til Whispers in the Woods ser også ut til å være ganske grei, ettersom du kan begynne opplevelsen etter de første timene av hovedspillet, der en ny del av Olympic Zone's skoger blir tilgjengelig for å utforske.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for utvidelsen er ennå ikke bekreftet, men vi vet at den vil være tilgjengelig på PC og PS5 senere i år. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.