PaiN Gaming skilte veier med sitt Dota 2 -team for å "sikre prosjektets bærekraft"

PaiN Gaming har hatt en ujevn tid i verden av konkurransedyktig Dota 2, med noe av sin beste suksess funnet på slutten av 2010-tallet. 2020-tallet har ikke vært for snill for organisasjonen i esport, og til tross for planer om å konkurrere i PGL Wallachia sesong 8 fra senere denne uken, har laget tatt beslutningen om å gå en helt annen vei.

PaiN Gaming har offisielt droppet sin siste Dota 2 vaktliste, og trykker på tilbakestillingsknappen i et forsøk på å bedre bestemme sin plass i esport. Den fulle begrunnelsen bak denne overraskende endringen er blitt skissert i et innlegg på sosiale medier, der vi blir fortalt følgende.

"Gjennom hele denne reisen gjennomførte vi en nøye evaluering av prosjektet som helhet og kom til den forståelse at dette er det rette øyeblikket å lukke dette kapittelet, med tanke på kravene, strukturelle utfordringer og behovet for å sikre prosjektets bærekraft for å forbli på høyeste konkurransenivå."

Med dette i tankene har Máximo "Wits" Orozco Alza, Gonzalo "DarkMago" Herrera, Frank "Frank" Ayala, Elvis "Scofield" Peña, Yelsthin "Elmisho" Hurtado, trener Juan "Vintage" Angulo, analytiker Ryan "Tristan" Piero Angulo Diaz og manager Edson "EdsonVera" Enrique Vera Bazan alle blitt løst fra sine kontrakter.

Det er uklart hva fremtiden bringer for PaiN Gaming i Dota 2 plass, men teamet avslutter med å forklare "kanskje våre veier vil krysses igjen i fremtiden."