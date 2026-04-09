Pakistan meglet våpenhvile i Iran i løpet av én nattlig samtale: "Samtalene var nesten døde"

Den to uker lange våpenhvilen i Iran-krigen ble sikret først etter en hektisk meklingsinnsats i siste liten, ledet av Shehbaz Sharif, og forhandlingene skal ha vært på randen av sammenbrudd bare timer før fristen gikk ut.

Dette skriver Reuters, som beskriver hvordan pakistanske tjenestemenn jobbet hele natten for å videreformidle beskjeder mellom Donald Trumps administrasjon og den iranske ledelsen, etter at eskalerende spenninger (blant annet et iransk angrep på et saudiarabisk petrokjemisk anlegg) truet med å få flere ukers diplomati til å avspore.

Ifølge disse kildene kom gjennombruddet etter at Islamabad fikk forsikringer fra Washington om at Israel ville trappe ned sine angrep, noe som var en viktig forutsetning for at Teheran skulle gå med på en midlertidig våpenhvile uten forhåndsbetingelser. Iran aksepterte deretter våpenhvilen og gikk med på å gå inn i formelle forhandlinger.

Det diplomatiske fremstøtet involverte kontakter på tvers av alle sider, inkludert USAs visepresident JD Vance, utsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araqchi. På et tidspunkt skal Donald Trump ha vært i direkte kontakt med Pakistans hærsjef da avtalen ble ferdigstilt.

Israel motsatte seg opprinnelig en avtale, fordi de mente at ytterligere militære aksjoner kunne svekke Iran, men til slutt bøyde de seg for Washingtons beslutning. Israelske tjenestemenn har siden understreket at våpenhvilen ikke garanterer en permanent slutt på konflikten.

Forhandlingene mellom USA og Iran forventes å begynne i Islamabad i løpet av de kommende dagene. Til tross for gjennombruddet er spenningen fortsatt høy, og begge sider har signalisert at kampene kan gjenopptas hvis forhandlingene mislykkes.