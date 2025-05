Pakistan melder om nedskyting av 12 indiske droner i en situasjon med økende spenning

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Pakistans militære har rapportert at de har skutt ned 12 indiske droner som kom inn i pakistansk luftrom, bare én dag etter at India gjennomførte angrep mot mål i Karachi, Lahore og andre områder. Du kan lese mer om de indiske angrepene her.

Dronene, som ble identifisert som israelskproduserte Harop-modeller, ble avskjært mens vrakrester fra de tidligere angrepene fortsatte å bli samlet inn. Islamabad har beskyldt India for aggresjon, mens New Delhi har fremstilt sine handlinger som gjengjeldelse mot påstått militant infrastruktur.