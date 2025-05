Pakistan og Kina styrker de økonomiske båndene i en tid med regionale spenninger

HQ

Siste nytt om Pakistan og Kina . Vi vet nå at begge landene har forpliktet seg til å styrke handel, investeringer og infrastruktursamarbeid etter et møte i Beijing, sa Pakistan onsdag, få dager etter at konflikten med India tok slutt.



I en tid preget av uro i regionen understreket begge regjeringene viktigheten av å opprettholde en åpen dialog og utvide den økonomisk korridoren mellom Kina og Pakistan til også å omfatte Afghanistan. Samtalene bekreftet også Kinas støtte til Pakistans territoriale integritet.