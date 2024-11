Palworld får en enorm ny øy neste måned

HQ

Det er kanskje mye uro rundt Palworld etter Nintendos søksmål, men det fortsetter å være veldig populært, og Pocketpair utvider tittelen - som nå også har blitt utgitt for PlayStation - i raskt tempo.

Via Instagram har utvikleren nå presentert hva den kommende desemberoppdateringen vil inneholde, og det viser seg å være mer enn vi våget å håpe på. Det mest interessante er en ny øy som er seks ganger større enn Sakurajima, som ble lagt til i juni. Tilsynelatende kan vi se frem til "den største, hardeste og mest mystiske nye øya i Palworld", og de minner oss også om at spillet for øyeblikket er 25% avslag i Black Friday-perioden (det er også inkludert i Game Pass).

Sjekk ut de første bildene nedenfor fra denne nye øya, som ser ut til å by på mange nye ting å oppdage.