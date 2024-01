Palworld har den tredje høyeste toppnoteringen noensinne på Steam.

HQ

Helt siden Early Access/Game Preview-versjonen av Palworld ble lansert 19. januar, har det hver eneste dag kommet nyheter om hvor utrolig bra det går med denne tittelen. I går nådde den fem millioner solgte eksemplarer etter bare tre dager på markedet, og interessen ser fortsatt ut til å øke.

I går ble det satt en bemerkelsesverdig rekord da SteamDB avslørte at spillet sent mandag ettermiddag nådde 1 582 482 samtidige spillere på Valves plattform. Det er mange spillere, men la oss sette det i perspektiv - for dette er den tredje høyeste toppnoteringen noensinne på Steam, kun slått av Counter-Strike 2 med 1 818 773 samtidige spillere og PUBG: Battlegrounds med 3 257 248 samtidige spillere.

Det er verdt å huske at Counter-Strike 2 faktisk er gratis å spille i en etablert IP og bare er utgitt på én plattform, mens Palworld også er tilgjengelig via Microsoft Store for PC og Xbox, og det er til og med inkludert i Game Pass (ingen av disse er en del av gårsdagens rekord, da den bare viser hvordan det presterte på Steam). Dessuten er Palworld en helt ny IP og ikke engang et ferdig spill, ettersom det bare er en Early Access/Game Preview-versjon.

Ærlig talt, med dette tempoet vil vi nesten bli overrasket om det ikke viser seg at Palworld har solgt seks millioner enheter i løpet av tirsdagen...