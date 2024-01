Palworld solgte 5 millioner eksemplarer på 3 dager

HQ

Er du lei av å lese overskrifter om "Pokémon med våpen" som selger utrolig bra og slår rekorder på Steam? Ikke det? Bra.

For utviklerne hos Pocketpair har kunngjort at Palworld har klart å selge mer enn 5 millioner eksemplarer siden det ble lansert som Early Access på fredag. Det er "bare" halvparten av hva Pokémon Scarlet and Violet gjorde sin første helg, men det er verdt å minne om at dette er en ny IP og at tallet ikke inkluderer folk som spiller det som en del av Game Pass-abonnementet sitt.

Teamet hviler imidlertid ikke på laurbærene og bare nyter suksessen, for vi har blitt fortalt at det kommer rettelser for tapte lagringsfiler, flerspillerproblemer og mer.