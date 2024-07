Palworld-sjef: "Vi bruker ikke kunstig intelligens, kunstnerne våre tegner tusenvis av skisser"

HQ

Det tok ikke lang tid etter at Palworld ble lansert i fjor vinter før beskyldningene om at monstrene i spillet besto av AI-genererte Pokémon begynte å strømme inn. I den siste utgaven av CGWorld, et japansk magasin som spesialiserer seg på grafikk, bilder og video, viser utviklerne i Pocket Pair frem en rekke skisser av monstre fra Palworld for å avsløre den kreative prosessen og dens problemer - som ifølge sjefen for studioet ikke tok noen "snarveier" via AI.

Takuro Mizobe, sjef for Pocket Pair, via X:

"Palworld blir ofte beskyldt for å bruke generativ AI, men i virkeligheten bruker vi ikke det. Våre kunstnere tegner tusenvis av skisser. (Funksjonen) introduserer en del av Pal-skapingsprosessen vår, så alle som er interessert, bør ta en titt!"

Dessverre er magasinet bare tilgjengelig på japansk, men skulle det fortsatt være interesse for det, bør det være mulig å kjøpe en digital utgave som vi i Vesten kan lese. Se et utdrag fra magasinet nedenfor.