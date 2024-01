Palworld solgt i over 1 million eksemplarer på bare 8 timer

HQ

Å hevde at Palworld har fått en god start, virker å være litt av en underdrivelse. Ifølge den offisielle X-kontoen for spillet har det "solgt over 1 million eksemplarer på omtrent 8 timer siden lanseringen" i går.

Resultatet er så svimlende at vi mistenker at det kan være en feil fra det japanske studioet Pocketpair, ettersom de kan ha inkludert eksemplarer som er lastet ned av Game Pass-abonnenter i dette tallet. Forhåpentligvis får vi en avklaring snart, men selv med nedlastede Game Pass-kopier vil det fortsatt være en vanvittig bra milepæl med tanke på at det er en ny IP og en Early Access/Game Preview-versjon.

Xbox-sjef Phil Spencer har allerede gratulert teamet med suksessen på X, og det skal bli interessant å se om Palworld - ofte omtalt som "Pokémon med våpen" - klarer å holde dette tempoet, men å dømme etter brukervurderingene på Steam, virker det som om det er bare fantasien som setter grenser. Vi jobber for øyeblikket med anmeldelsen vår og vil fortelle deg hva vi synes om spillet i neste uke.

I mellomtiden kan du ta en titt på lanseringstraileren nedenfor for å få et inntrykk av hva dette overlevelseseventyret i åpen verden med både flerspiller- og crafting-spill har å tilby kommende Pal-trenere som prøver å fange de over 100 monstrene.