Palworld utvikleren "åpen for å vurdere" et oppkjøp

HQ

Palworld kickstartet 2024 på en stor måte med helt fantastiske salgstall, og passerte 25 millioner spillere for en måned siden, noe som betyr at vi sannsynligvis får en kunngjøring om en ny imponerende milepæl ganske snart.

Det er lett å forestille seg at flere store utgivere vil være interessert i å kjøpe utvikleren Pocket Pair på grunn av dette. Og i et nytt Bloomberg-intervju avslører administrerende direktør Takuro Mizobe at han er "åpen for å vurdere tilbud om partnerskap eller oppkjøp". Det er lett å tenke seg at Microsoft står først i køen for å kjøpe opp selskapet, ettersom det for øyeblikket er en eksklusiv Xbox-konsolltittel (men forventes å bli utgitt til flere formater etter hvert), men Mizobe benekter at det har vært noen samtaler om dette.

Han legger også til at Pocket Pair "vil forbli et lite studio" i fremtiden, samtidig som han forklarer at "trippel-A-spill med stort budsjett ikke er noe for oss". Hva tror du, vil Pocket Pair bli kjøpt opp til slutt?

Takk, GamingBolt.