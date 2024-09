Palworld vil ikke bli gratis å spille

HQ

Det ser ut til at Palworld vil forbli som en betalt tittel tross alt.

Etter at et nylig intervju fra Pocketpair CEO Takuro Mizobe så ut til å antyde at tittelen kan bli gratis å spille, slukket utvikleren raskt branner ved å publisere et innlegg via sin X-profil for å gi ytterligere klarhet i situasjonen:

Selv om Palworld i disse dager ikke har 2,1 millioner samtidige spillere, gjør den det fortsatt ganske bra, så det er fornuftig hvorfor det ikke er noe særlig hastverk med å endre ting.

Det er sannsynligvis til det beste, men det er uklart hva planene for spillets fremtid er når det gjelder å beholde spillere eller gjenvekst av spillerbasen. Kanskje Pocketpair rett og slett er fornøyd med det de allerede har.

De gir ut hyppige innholdsoppdateringer til tittelen, men det virker som om de også er åpne for ideen om betalte skins og DLC-utvidelser. I alle fall er det i mine øyne smart å ta en beslutning basert på tilbakemeldingene fra sin faste spillerbase (takk, GameRant).

Hvordan tror du fremtiden til Palworld vil se ut? La oss få vite det nedenfor.