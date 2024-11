Palworlds community manager sier at spillere må "slutte å være så overdramatiske"

HQ

Den 13. desember er det tid for årets utgave av The Game Awards, den største prisutdelingen i spillverdenen. Titlene som kjemper om de prestisjetunge prisene ble kunngjort i forrige uke, men en av dem er ikke blockbusteren Palworld.

Mange er opprørte over at det manglet på listene, og på X, som nå er en planteskole for konspirasjonsteorier, er det selvfølgelig alle slags spekulasjoner om at spillet ikke ble inkludert av forskjellige politiske grunner, og har blitt lurt ut. En som ikke er helt imponert over dette, er Palworlds community manager.

Via X skriver han nå at vi spillere bør "slutte å være så overdramatiske" og legger til at "ikke alt er en konspirasjon". Og det kan være noe å ta med seg i andre sammenhenger også.

Vi kommer selvfølgelig til å rapportere om alle kunngjøringene, all moroa og selvfølgelig vinnerne på The Game Awards den 13. desember. Det starter på det noe ugudelige tidspunktet 00:30 GMT / 1:30 CET for oss, men for de som kan, venter det forhåpentligvis et morsomt show. Bare sørg for å brygge en kanne kaffe og sette noen Monster-drinker i kjøleskapet.

Takk, PC Gamer.