Paper Mario kommer til Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Gleden var stor da Nintendo avslørte at Nintendo 64-spill skulle bli en del av en mer kostbar utgave av Nintendo Switch Online, men mange har vært skuffet etter å ha prøvd spillene siden en del av dem sliter på hybridkonsollen. Nå prøver Nintendo å legge et lite plaster på såret.

Helt ut av intet har nemlig det japanske selskapet annonsert at Paper Mario blir lagt til i Nintendo Switch Online + Expansion Pack sin samling den 10. desember. Det viser seg altså at dette, Banjo-Kazooie, F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Pokémon Snap og The Legend of Zelda: Majora's Mask ikke slippes samtidig, men tydelig en og en fremover.