Paper Mario: The Thousand Year Door-remake slippes til Nintendo Switch 23. mai

Nintendo feiret Mario-dagen med brask og bram i år ved å legge ut flere klassiske Mario-spill på Switch Online-tjenesten og annonsere at <a href="https://www.gamereactor.no/ny-the-super-mario-bros-movie-kommer-i-2026-1478313/" target="_blank" title="Ny The Super Mario Bros. Movie kommer i 2026">en ny The Super Mario Bros. Movie er på trappene. Selskapet fortalte også at nyinnspillingen av Paper Mario: The Thousand Year Door lanseres på Nintendo Switch 23. mai.

Nesten 20 år etter at originalen ble utgitt på GameCube, ble den forbedrede HD-nyinnspillingen først annonsert på en Nintendo Direct i september i fjor. The Thousand Year Door er allment ansett som det beste i serien, så en nyinnspilling har lenge vært etterspurt.

Du kan forhåndsbestille spillet på Nintendo eShop <a href="https://www.nintendo.co.uk/Games/Nintendo-Switch-games/Paper-Mario-The-Thousand-Year-Door-2445545.html" target="_blank">her.