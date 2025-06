Paper Rex kommer over målstreken og løfter Valorant Masters Toronto-trofeet

HQ

Det har vært en tøff periode for Asia-Pacific-laget på Paper Rex, ettersom laget har kommet på andreplass eller så vidt gått glipp av en finaleplass i flere store turneringer på Valorant Champions Tour. Enten det er Masters Reykjavik eller Masters Copenhagen i 2022, Masters Tokyo eller Champions i 2023, til og med Masters Madrid i 2024, har laget hatt en pokker til ape som det trengte å komme seg av ryggen. Men det har det endelig blitt.

Paper Rex klarte å overvinne Fnatic i Masters Toronto -turneringen, sikre seg arrangementet, løfte trofeet, dra hjem med 350 000 dollar i premiepenger og endelig bære en krone også. Det var ikke lett, og hvert kart gikk det meste av distansen, men Paper Rex vant finalen på en 3-1 måte, med Jason "f0rsakeN" Susanto til og med kronet til MVP.

Når det gjelder hva som skjer videre for Paper Rex, vil det stoppe i Saudi-Arabia for Esports World Cup i begynnelsen av juli, før det vender hjem for å konkurrere i Pacific League's andre etappe fra midten av juli.