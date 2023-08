Papers, Please fyller 10 år og feirer det med ny de-make, salg og mye mer

HQ

Papers, Please er en av sin generasjons indiehits. Det enkle premisset er at du må avgjøre om folk skal slippe gjennom en grensekontroll eller ikke, og spillet trekker deg sakte inn i spillet mens du kjemper for å beholde en følelse av moral samtidig som du prøver å holde lysene på og familien din mettet.

10 år senere har spillets skaper Lucas Pope annonsert en feiring av at det er ti år siden spillet ble utgitt. Spillet er i salg på alle plattformer, du kan få tak i offisiell merch og soundtracket, og det finnes en ny LCD-de-make.

Hvis du ennå ikke har sjekket ut dette spillet, er det absolutt verdt et forsøk for de som liker sterke fortellinger. Det vil heller ikke ta for lang tid å fullføre det, da det bare tar rundt 5 timer på en normal runde.