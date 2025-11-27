Paradox bekrefter dårlig salg av Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 og kunngjør en avskrivning på 37 millioner dollar

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2The Chinese Room, utviklet av det britiske studioet The Chinese Room og utgitt av Paradox Entertainment, ble lansert 21. oktober, og klarte ikke å sette tennene skikkelig i et godt sted å slå seg ned. Det ble raskt klart at spillet ikke var det fansen av det første spillet fra 2004 hadde håpet på, og blandede anmeldelser skjøv snart tittelen ned i glemmeboken.

En måned senere er det på tide å gjøre skikkelig status over denne utgivelsen, og dataene gjenspeiler den vanskelige debuten. Data fra GameDiscoverCo (takk, Gamesindustry.biz) hevder at bare rundt 150 000 eksemplarer av spillet har blitt solgt på Steam, noe som utgjør rundt 4 millioner dollar i nettofortjeneste. Dette har ført til at Paradox har kunngjort en avskrivning for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 på 37 millioner dollar. Til tross for dette fastholder både de og The Chinese Room at spillets to lovede utvidelser vil bli utgitt.

Frederik Wester, administrerende direktør i Paradox, tok ansvar overfor sine investorer: "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 er en sterk vampyrfantasi, og vi er fornøyde med utviklernes arbeid med spillet," sa han i en uttalelse. "Vi har hatt høye forventninger lenge, siden vi så at det var et godt spill med en sterk IP i en sjanger med bred appell. En måned etter lansering kan vi dessverre konstatere at salget ikke samsvarer med våre prognoser, noe som nødvendiggjør nedskrivningen."

"Ansvaret ligger fullt og helt hos oss som utgiver. Spillet ligger utenfor våre kjerneområder, og i ettertid er det klart at dette har gjort det vanskelig for oss å måle salget. Fremover vil vi fokusere kapitalen vår på kjernesegmentene våre, samtidig som vi vil vurdere hvordan vi best kan utvikle World of Darkness' sterke merkevarekatalog i fremtiden."

Utviklingen av Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har vært plaget av problemer siden Paradox overtok IP-en i 2015. Et bytte av studio, flere forsinkelser og retningsendringer gjorde at prosjektet var på nippet til å forsvinne før utgivelsen. Da det endelig skjedde, var det lite håp igjen. La oss håpe at denne situasjonen og Paradoxs ærlige uttalelse ikke betyr at The Chinese Room må bære menneskelige kostnader.