Om du liker svenske Paradox Interactives ofte smarte strategispill, så har vi nå gode nyheter å komme med. Akkurat nå er det nemlig et stort Paradox-salg på Steam med opptil 80% rabatt på spillene. Dermed kan du nå kjøpe Cities: Skylines for 50 kroner (normalt 200 kroner), Age of Wonders: Planetfall for 176 kroner (normalt 352 kroner) og Hearts of Iron IV for 67,50 kroner (normalt 270 kroner), samt masse annet. Surf over hit for å sjekke ut salget.