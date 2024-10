Paramount og Saber Interactive går sammen for å lage det største Avatar: The Last Airbender-spillet hittil

Avatar: The Last Airbender -serien har fått en liten oppblomstring i det siste. Ikke bare med Netflix' live-action-serie, men også med planer om en film, og nå også med intensjoner om å vende tilbake til spillsektoren med et svært ambisiøst prosjekt.

I en pressemelding får vi vite at Paramount Game Studios og Saber Interactive kommer sammen for å utvikle et AAA-RPG for PC og konsoller som vil bli det "største videospillet i franchisehistorien" for Avatar: The Last Airbender. Det blir en helt ny historie, der spillerne vil innta rollen som en "helt ny, aldri før sett Avatar".

Det nevnes at "Spillet utspiller seg tusenvis av år tilbake i tid, og spillerne kan forvente å bli nedsenket i en levende verden, mestre alle de fire elementene, delta i dynamiske kamper sammen med følgesvenner og oppleve utfordringene og beslutningene som følger med å være den som opprettholder balansen i verden. Spillet vil inneholde både kjente og nye elementer fra serien, og gir fansen en mulighet til å få en dypere tilknytning til verden og bli helten i denne uutforskede epoken."

Ettersom denne kunngjøringen fremdeles er veldig fersk og med omfanget av dette spillet i tankene, er det uklart når vi får se noe av substans om tittelen, men uansett det, hvis du er en fan av Avatar-universet, ser fremtiden helt sikkert lys ut.