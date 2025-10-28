Paramount Skydance forventes å permittere 1 000 ansatte denne uken

HQ

Paramount Skydance er det neste selskapet i rekken som iverksetter kostnadsbesparende tiltak som innebærer oppsigelser. I en rapport fra Reuters heter det at allerede i morgen, 29. oktober, vil rundt 1 000 stillinger bli kuttet hos produksjonsgiganten, en beslutning som vil påvirke rundt 5 % av den globale arbeidsstyrken.

Årsaken bak oppsigelsene er ikke direkte kommunisert, men det nevnes at det følger fusjonen på 8,4 milliarder dollar som skjedde mellom Paramount og Skydance nylig, noe som tyder på at det handler om å rekonsolidere ressursene sine.

Uansett skulle man tro at hvis du er klar til å sprute 60 milliarder dollar på et fullstendig oppkjøp av Warner Bros. Discovery, kan du kanskje komme unna uten å si opp 1,000 mennesker. Likevel, i det store bildet vil dette sannsynligvis ha en noe mindre innvirkning på selskapet, ettersom det sies at i desember 2024 sysselsatte Paramount alene 18 600 hel- og deltidsansatte pluss ytterligere 3 500 ansatte, uten at det ble delt noen direkte informasjon om Skydances antall ansatte på det tidspunktet.