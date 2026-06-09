Paramount vurderer å lage videospill i «Sheridanverse»-universet

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Det ser ut til at vi snart kan få se videospillbaserte tilpasninger som utspiller seg i verdenene skapt av Taylor Sheridan. Paramount utvider for tiden sin satsing på videospill, ikke bare i form av å lage et action-RPG basert på Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (med utvikling ledet av PlatinumGames) eller ved å fungere som hovedproduksjonsselskap for Call of Duty-filmen, skrevet av Sheridan, men også med andre ideer i tankene.

I et intervju med Polygon har Shawn Kittelsen, kreativ og produksjonssjef hos Paramount Games Studio, avslørt at produksjons- og streaminggiganten ønsker å lage videospilltilpasninger som utspiller seg i « Yellowstone »-universet, samt fra prosjekter knyttet til « Yellowstone ».

«Alle titlene knyttet til Yellowstone og Yellowstone, Landman, Tulsa King, er prioriteringer for oss.»

Det er uklart hva dette til slutt vil bli, da det er sannsynlig at det vil føre til mer konsise og enkle mobilprosjekter i stedet for, for eksempel, et action-eventyr i en åpen verden som utspiller seg rundt Dutton Ranch i Montana... Når det er sagt, finnes det noen Sheridan-franchiser som kunne passe bedre til videospilltilpasninger, inkludert Lioness-serien, og Kittelsen forklarer Paramounts holdning til å tilby noe mer substansielt som følger.

«Alt må komme fra det spilleren-først, fan-først-perspektivet. Vi er mye mer selektive når det gjelder våre partnere, fordi vi ikke vil bare skyte i blinde med alt vi gjør. Som vi alltid sier: vi vil ha raketter, ikke kuler.»

Er det noen spesifikke Sheridanverse-prosjekter du tror ville fungere godt som videospilltilpasninger?