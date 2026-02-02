Paris Gentle Mates kronet Call of Duty League 2026 Major I-mester

HQ

Med tanke på problemene som Gentle Mates -organisasjonen har møtt i Call of the Duty League de siste sesongene, og regelmessig har vært et av de dårligst presterende lagene, er det sannsynligvis noe av en overraskelse at laget nettopp overvant veldig tøff konkurranse for å bli kronet Major I mester.

Det nylig omprofilerte Paris Gentle Mates ble arrangert i Texas og organisert av OpTic Texas, og gikk til topps selv etter å ha snublet nær turneringens avslutning og tapt en serie mot OpTic Texas i vinnerfinalen. Dermed havnet laget i Elimination Bracket, der de måtte slå FaZe Vegas for å kunne gå videre til Grand Finale og få en ny sjanse til å møte OpTic Texas. Laget klarte denne bragden, og kort tid etter kunne de også løfte pokalen etter å ha beseiret hjemmelaget i en spennende 4-3-kamp som gikk i det europeiske lagets favør.

Det blir ikke mye tid til hvile for noen av lagene, ettersom Major II snart starter kvalifiseringskampene, som begynner 13. februar.