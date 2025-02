Paris har ikke hatt et derby siden 1990, men det kan endre seg dramatisk neste år

HQ

Paris FC er en fotballklubb som fortsatt er ganske ukjent utenfor fransk fotball (den har spilt det meste av sin eksistens i amatørklassene). Klubben ble grunnlagt i 1969, og fusjonerte med Stade Saint-Germain for å danne Paris Saint-Germain i 1970. Men bare to år senere ble Paris FC splittet og ble sin egen klubb. Det kunne ha vært starten på en voldsom rivalisering mellom to "søsken" ... men Paris FC ble raskt forvist fra parisernes minne.

Nylige investeringer, blant annet fra kongeriket Bahrain og senest (oktober 2024) Red Bull og Arnault-familien, har imidlertid hjulpet laget til å komme tilbake til profesjonelle kategorier: De kom tilbake til Ligue 2, den franske andredivisjonen, i 2015, og selv om de skulle rykke ned året etter, kom de tilbake, og ligger nå på andreplass i Ligue 2, bare bak Lorient, noe som betyr at opprykk til Ligue 1 neste år er en reell mulighet.

Hvis det skulle skje, kan rivaliseringen med Paris Saint-Germain bli veldig, veldig interessant ... med derbyer som finner sted bare noen få meter unna.

Paris FC blir "naboer" med PSG neste år

Selv om PSG for øyeblikket utvilsomt er Frankrikes beste lag, har Paris FC den rikeste familien i landet i ryggen (samt innflytelse fra tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, Red Bulls fotballdirektør), og til neste sesong, uansett hva som skjer, vil Paris FC bytte stadion, som en direkte forespørsel fra Arnaults: fra nåværende Stade Sébastien Charléty, i det 13. distriktet i hovedstaden, til Stade Jean-Bouin, en kontrakt som varer til minst 2029.

"Å oppnå denne avtalen om å spille på Jean-Bouin fra og med neste sesong var en prioritet for min familie for å kunne tilby våre supportere, partnere og tilskuere en perfekt ramme for å se Paris FC-lagene spille", sier Antoine Arnault. Det er et stadion av samme størrelse som Paris FCs forrige stadion (19 904 sitteplasser), som vanligvis brukes til fransk rugby og amerikansk fotball ... og som bokstavelig talt ligger rett over gaten for Parc des Princes, PSGs stadion. Bare én gate unna.

Paris har ikke hatt et derby på flere tiår, men Paris FC-PSG kan bli legendarisk

Hvis Paris FC vender tilbake til Ligue 1 i 2025/26, vil Paris endelig få et nytt derby: Byen har ikke hatt noen form for rivalisering mellom to lokale fotballag siden slutten av 1980-tallet (PSG mot Racing Club de France, den gang kjent som Matra Racing, som ikke varte lenge), en stor anomali i Europa. Og med den ekstra intrigen at begge klubbene var "søsken" for mer enn femti år siden...

Paris FC blir naturligvis ikke en storklubb over natten, men PSG har bevist at med riktig mengde (olje)penger kan en middelmådig klubb bli den beste i landet (og noen ganger føles det som den eneste toppklubben i Frankrike). Og alt dette, mens Qatar nå truer med å trekke tilbake sine investeringer i hele Frankrike....