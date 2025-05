Paris Saint-Germain er Champions League-finalist til tross for at de endte på 15. plass i ligafasen

HQ

Paris Saint-Germain er den andre finalisten i Champions League-finalen i München i slutten av måneden. Det ble en kamp med langt færre overraskelser enn semifinalen mellom Inter og Barcelona, der PSG vant 2-1 etter to flotte mål av Fabián Ruiz og Achraf Hakimi, noe som gjorde det umulig for Arsenal å komme tilbake etter å ha ligget under med tre mål, medregnet det ene i det første oppgjøret.

Bukayo Saka scoret et mål etter et kvarter, men til tross for ballbesittelse sto PSG godt imot, og Gianluigi Donnaruma gjorde noen utrolige redninger for å sette en stopper for Gunners i år: en bemerkelsesverdig, men frustrerende sesong i Champions League og i Premier League uten titler.

PSG, som på et tidspunkt var nær ved å ryke ut av ligafasen og endte på 15. plass (med Liverpool, Barcelona, Arsenal og Inter på de fire første plassene), viste seg raskt som et av de sterkeste lagene i Europa og favoritt til tittelen. De har imidlertid ennå ikke vunnet tittelen, etter å ha tapt finalen i 2020. Inter vant europacupen sist i 2010, deres tredje totalt, og tapte for Manchester City i 2023.