Paris Saint-Germain-trener Luis Enrique på sykehus etter sykkelulykke

Luis Enrique, Paris Saint-Germains manager, har vært utsatt for en sykkelulykke og har brukket kragebeinet. Den 55 år gamle spanjolen er kjørt til sykehuset og skal opereres, opplyser klubben i en pressemelding.

"Etter en sykkelulykke på fredag ble Paris Saint-Germains hovedtrener Luis Enrique behandlet av nødetatene og vil bli operert for et kragebeinsbrudd. Klubben uttrykker sin fulle støtte og ønsker ham god bedring. Ytterligere oppdateringer vil bli delt etter hvert."

Luis Enrique, som kom til PSG i 2023, har allerede vunnet to Premier League-titler og to franske cupmesterskap, som de praktisk talt ikke har vunnet med noen andre klubber i Frankrike. Forrige sesong vant de også sin første Champions League-tittel noensinne. I år har PSG allerede startet med to seire i Ligue 1.